Bakan Yerlikaya: Kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek aracına zarar veren şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

"KADIN SÜRÜCÜYE HAKARET EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" notu ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Ataşehir’de trafikte tartıştığı bir kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren T.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir"