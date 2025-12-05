Bakan Yerlikaya: Kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı

- İstanbul'da kadın sürücüye saldıran T.T. gözaltına alındı.
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay hakkında "Gereği yapıldı" dedi.
- Yeni Trafik Kanunu teklifi hakkında da bilgi verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek aracına zarar veren şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
"KADIN SÜRÜCÜYE HAKARET EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"
Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" notu ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Ataşehir’de trafikte tartıştığı bir kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren T.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir"
"SÜRÜCÜYE, 180 BİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI UYGULAYACAĞIZ"
Yeni Trafik Kanunu teklifi hakkında bilgi veren Yerlikaya şunları belirtti:
"İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren bu maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye, 180 bin Türk lirası idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte ‘şehir eşkıyası’ gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin"