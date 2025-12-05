Sinop'ta uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

- Sinop'ta narkotik ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda eroin, bonzai hammaddesi ve çeşitli yasadışı maddeler ele geçirdi.
- Şehir merkezindeki operasyonlarda 6, Boyabat ilçesindekinde 5 olmak üzere toplam 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
- İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İKİ İLÇEDE TOPLAM 11 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI
Şehir merkezinde yapılan çalışmalarda 6.49 gram eroin, 2.70 gram skunk esrar, 2.06 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 1 adet kenevir bitkisi, 10 adet methadone hapı ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
Öte yandan, Boyabat ilçesinde sürdürülen çalışmalarda 65.94 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.