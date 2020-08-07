Bakanlık: 81 ilde toplu etkinlikler denetlenecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye genelinde bugün ve hafta sonu gerçekleşecek olan düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinlikler için İçişleri Bakanlığı genelge hazırladı.

81 İL VALİLİĞİNE GENELGE

Bakanlık, 81 il valiliğine “Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi.

ALINAN TEDBİRLER HATIRLATILDI

Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak, uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARI

Kontrollü sosyal hayat döneminde, temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulmasının ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

DÜĞÜN VE EĞLENCELERE DİKKAT

Öte yandan, yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık kalabalık halinde bir araya geldiği ifade edilen genelgede, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumda bulaşıcılığı çok yüksek olan koronavirüsün yayılım hızını artırdığı bildirildi.

3 GÜN SÜRECEK

Genelgede, bugün, yarın ve 9 Ağustos Pazar günü, düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda denetimler yapılacağı belirtildi.

TEDBİRLERE UYULUP UYULMADIĞI TAKİP EDİLECEK

Bu kapsamda, tüm il ve ilçelerdeki her türlü düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamında (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü gibi), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle alınan koronavirüs tedbirlerine bakılacak.

HEM VATANDAŞ HEM DE MEKAN SAHİBİ DENETLENECEK

Denetimlerde, gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşların gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıkları detaylıca kontrol edilecek.

SİVİL PERSONELLER SAHADA OLACAK

Sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerinde vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabilecekleri plajların, sahillerde bulunan parti tarzı (beach club vb.) eğlence yerlerinin, özellikle akşam saatlerinden itibaren eğlence yerlerine dönüşebilecek restoran, kafe, kafeterya gibi işletmelerin denetimi, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce gönderilen genelgelerle belirlenen koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak.

GEREKİRSE DENİZDEN DENETLENECEK

Denetimler, aynı amaçlarla kullanılabilen tekne, yat gibi deniz araçlarını da kapsayacak ve gerekirse denizden yapılabilecek şekilde planlanacak.

Denetimler sırasında yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmeyecek şekilde sivil kıyafetli personel tercih edilecek.

DENETİM KURULU UZMANLARDAN SEÇİLECEK

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

BİLİNÇLENDİRME YAPILACAK

Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Denetimler sırasında bu ortamlarda bulunan vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

İKİ DEFA ÜST ÜSTE CEZA YİYEN İŞLETMEYE FAALİYET DURDURMA CEZASI

Daha önceden en az iki defa kurallara aykırılık tespit edilerek uyarılan ya da idari para cezası verilen işletmelerde, bu denetimler sırasında da aykırılıkların tespit edilmesi halinde, 30 Temmuz 2020 tarihli genelge hükümlerine göre, 1-3 gün süreyle faaliyetin durdurulması cezası uygulanacak.