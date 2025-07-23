Bakanlık düğmeye bastı: Bu temizlik ürününün satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yetkili kuruluşlarla koordineli olarak güvenlik kontrollerini sürdürüyor.

Güvensiz ürünler, düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

GÜBİS üzerinden yapılan son açıklamada, bir temizlik ürününün toplatılma kararı aldığı bildirildi.

PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Piyasada sıklıkla satılan "Doa" markalı lavabo açıcı için toplatılma kararı verildi.

apılan teknik incelemelerde ürünün, özellikle çocuk güvenliği açısından ciddi tasarım hataları taşıdığı ortaya çıktı.

Ambalaj ve etiketleme düzenlemelerinin, çocuk emniyetli kapak sistemleri ve uyarı işaretleri açısından yetersiz olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, mevcut haliyle ürünün küçük çocuklar için yüksek risk taşıdığına dikkat çekerek, piyasaya arzının yasaklandığını ve zaten raflarda bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.