Bakanlık düğmeye bastı: Peluş oyuncağın satışı yasaklandı! İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) yeni bir ürünün daha eklendiği duyuruldu.

Yapılan incelemelerde çocukların sıkça tercih ettiği bir peluş oyuncağın güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

RAFLARDAN TOPLATILIYOR

İncelemelerde, Jojo Pops marka gri pelüş çantanın boğulma tehlikesi oluşturduğu belirlendi.

Söz konusu ürünün çocuklar için ciddi risk taşıdığı tespit edilince, çantanın ülke genelinde satışının yasaklandığı açıklandı. Ayrıca ürünün raflardan toplatılması için gerekli süreç başlatıldı.

İşte ürün bilgileri: