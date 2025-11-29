Abone ol: Google News

Bakanlık düğmeye bastı: Peluş oyuncağın satışı yasaklandı! İşte sebebi

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni bir ürün yayınladı. Söz konusu ürünün satışı durduruldu ve raflardan toplatılmasına karar verildi.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 11:03
  • Ticaret Bakanlığı, Jojo Pops marka gri pelüş çantanın boğulma riski oluşturduğunu tespit etti.
  • Çocuklar için ciddi tehlike arz eden ürünün satışı yasaklandı ve raflardan toplatılmasına karar verildi.
  • Tüketici güvenliğini sağlamak adına, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne peluş oyuncak dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) yeni bir ürünün daha eklendiği duyuruldu.

Yapılan incelemelerde çocukların sıkça tercih ettiği bir peluş oyuncağın güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

RAFLARDAN TOPLATILIYOR

İncelemelerde, Jojo Pops marka gri pelüş çantanın boğulma tehlikesi oluşturduğu belirlendi.

Söz konusu ürünün çocuklar için ciddi risk taşıdığı tespit edilince, çantanın ülke genelinde satışının yasaklandığı açıklandı. Ayrıca ürünün raflardan toplatılması için gerekli süreç başlatıldı.

İşte ürün bilgileri:

