Bakanlık ifşa etti: “Köy tarhanası” diye bakın ne içirmişler

Türkiye’nin en geleneksel gıdalarından biri olan tarhana, gıda sahteciliğinden nasibini aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Ekim 2025 tarihli tağşiş listesiyle “doğal” ve “köy ürünü” etiketiyle satılan bazı tarhanalarda yapay gıda boyası kullanıldığını açıkladı.

Bakanlık listesinde dikkat çeken ürünlerden biri, Köyüm Tarhana – Zeliha Çıkıkcı markasına ait tarhanalar.

31 Ocak 2025 ve 2 Eylül 2024 tarihlerinde yapılan denetimlerde bu ürünlerde gıda boyası tespit edildi.

Aynı listede, Adem ve Celal Unlu Mamulleri – Satiye Bakır markasına ait “Doğal Köy Tarhanası” da aynı gerekçeyle yer aldı.

Hileli ürünlerle ilgili detaylı bilgiler ise aşağıdaki gibi: