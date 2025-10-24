Bakanlık uyardı: 3 bal markası daha listede… Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yakından ilgilendiren yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, yapılan denetimler sonucunda üç farklı bal ürününde taklit ve tağşiş tespit edildiğini duyurdu.