Bakanlık uyardı: 3 bal markası daha listede…

- Tarım ve Orman Bakanlığı, üç bal markasında taklit ve tağşiş tespit etti.
- Haskaymak, Erzincan Yalçın Bal ve Erzincan Tarım firmaları bu durumdan etkilendi.
- Denetim sonuçları 5996 Sayılı Kanun uyarınca kamuoyuyla paylaşıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında yaptığı kontrollerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, denetim sonuçları halkın bilgisine sunuldu.
Bakanlık açıklamasına göre, yapılan son analizlerinde üç farklı bal markasında taklit ve tağşiş tespit edildi.
Bu markalar arasında Haskaymak, Erzincan Yalçın Bal ve Erzincan Tarım isimli firmalara ait ürünler yer aldı.
İşte ürün bilgileri: