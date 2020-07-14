Belediye meclisi tarafından alınan karar ile kapatılan pazarda çalışan çok sayıda esnaf, belediye binası önünde toplanarak eylem yaptı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Zuhuratbaba Dikilitaş meydanında kurulan pazar, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla kapatıldı.

Kararın ardından yeni yer gösterilmediğini ve bu durumdan rahatsızlık duyduklarını belirten esnaf, belediye binası önünde toplandı.

SLOGANLAR ATILDI

Karara tepki gösteren pazar esnafı, "Her şey çok güzel olacaktı" sloganları ile eylem yaparak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti.

Bakırköy pazar esnafı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti

ARBEDE ÇIKTI

Grup, daha sonra binaya girerek belediye başkanı ile görüşmek istedi ancak polis ekipleri izin vermedi. Bunun üzerine ise kalabalık esnaf ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı.

"ÇÖZÜM BULUNSUN"

Esnaflardan biri ise "Açılmayan pazarın vergisini ödedik. Sayın İmamoğlu bize bir çözüm bulsun, bulmazsa biz her gün buraya geleceğiz." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.