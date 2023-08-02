Bakırköy'de emniyet kemersiz yakalanan minibüs şoförü cezaya itiraz etti İstanbul Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde kemersiz yakalanan bir şoför "Havalar çok sıcak" diyerek kendisi savundu.

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İHA

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İstanbul'da kural ihlali yapan minibüs şoförleri tek tek tespit edildi..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kural ihlali yapan minibüsçülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde yapılan denetimde sivil polis ekipleri, yolcu gibi minibüslere binerek kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Kural ihlali yapan sürücüler, daha sonra uygulama noktasında durduruldu.

Toplamda 4 bin 502 TL cezai işlem uygulandı

Burada kapısı açık bir şekilde giden, cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takmayan 3 minibüs sürücüsüne toplamda 4 bin 502 TL cezai işlem uygulandı.

"Havalar çok sıcak" savunması

Kapısı açık giderek emniyet kemeri takmayan sürücü ise kesilen cezaya, "Havalar çok sıcak" diyerek itiraz etti.

Polis ekipleri ise, denetimin ve havaların herkes için aynı olduğunu belirtti.