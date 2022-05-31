İstanbul Bakırköy'de otomobil, yanında seyreden motosiklete hafif şekilde çarptı. Otomobilin sürücü kadına öfkelenen motosikletli ile diğer sürücüler arasında tartışma çıktı.

Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobil yanında seyreden motosiklete hafif şekilde çarptı.

Otomobil, motosiklete çarptı

Sarsılan motosiklet kazadan şans eseri kurtuldu. Motosiklet sürücü, bir süre takip ettiği otomobilin sürücüsünü sağa yanaşması yönünde uyardı.

Sağa yanaşmayıp kendi şeridinde aracını kadın sürücü "Yanlışlıkla çarptım. Annem kanser hastası, özür dilerim" dedi.

Öfkelenen motosikletli ile tartışma çıktı

DHA'nın haberine göre, öfkeli motosiklet sürücüsü ise kendisinden şikayetçi olacağını ve aracını sağ çekmesini istedi. Araçlarını durdurup gelen diğer sürücüler motosikletli ile tartıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştırıldı.

Tüm yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bakırköy'de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma VİDEO

























