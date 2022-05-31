Petrol
115.78
-1.55%
Euro
17.6407
-0.14%
Dolar
16.4117
0.19%
Altın
971.85
-0.57%
Borsa
2547
0.79%
Bitcoin
524.310
4.12%
BTXN Coin
12.51
0.24%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Bakırköy'de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma

    İstanbul Bakırköy'de otomobil, yanında seyreden motosiklete hafif şekilde çarptı. Otomobilin sürücü kadına öfkelenen motosikletli ile diğer sürücüler arasında tartışma çıktı.
    • 31.05.2022 - 20:57
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 21:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakırköy'de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma

    Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobil yanında seyreden motosiklete hafif şekilde çarptı.

    Otomobil, motosiklete çarptı

    Sarsılan motosiklet kazadan şans eseri kurtuldu. Motosiklet sürücü, bir süre takip ettiği otomobilin sürücüsünü sağa yanaşması yönünde uyardı.

    Sağa yanaşmayıp kendi şeridinde aracını kadın sürücü "Yanlışlıkla çarptım. Annem kanser hastası, özür dilerim" dedi.

    Öfkelenen motosikletli ile tartışma çıktı

    DHA'nın haberine göre, öfkeli motosiklet sürücüsü ise kendisinden şikayetçi olacağını ve aracını sağ çekmesini istedi. Araçlarını durdurup gelen diğer sürücüler motosikletli ile tartıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Tüm yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bakırköy'de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma VİDEO

    Bakırköy de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma #1

    Bakırköy de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma #2

    Bakırköy de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma #3

    Bakırköy de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma #4

    Bakırköy de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma #5

    Bakırköy de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma #6

    Bakırköy de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma #7


    İlginizi Çekebilir

    Gıda ve tarımsal ürünler yakından takip edilecek
    Ekonomi

    Gıda ve tarımsal ürünler yakından takip edilecek

    İstanbul'da freni boşalan kamyon minibüsün üzerine devrildi
    İç Haber

    İstanbul'da freni boşalan kamyon minibüsün üzerine devrildi

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir