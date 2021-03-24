Bakırköy'de otomobil, otobüs durağına girdi

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına çarparken, durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.

Rauf Orbay Caddesi'nde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce kaldırıma ardından da Gezi Yolu otobüs durağına çarptı.

SÜRÜCÜ, ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpma sebebiyle henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

DURAĞIN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza sırasında durakta kimsenin olmaması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü.