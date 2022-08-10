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    Balat'ın dik sokakları vatandaşları çileden çıkardı

    Kentin en eski ve turistik semti olan Balat'ta, vatandaşlar ara sokakların trafiğe açık olmasından şikayetçi. Bu durumu İBB yetkililerine bildiren bölge halkı olumsuz yanıt aldı.
    • 10.08.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 11:13
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    Balat'ın dik sokakları vatandaşları çileden çıkardı

    Son zamanlarda popüler olan İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Balat, dik ve dar sokaklarıyla ün salıyor.

    Özellikle fotoğraf tutkunlarının rağbet gösterdiği semtte, birbirinden renkli cafeler ziyaretçilere hizmet veriyor.

    Dar ve dik sokakları işkenceye dönüşüyor

    Tüm güzelliklerinin yanı sıra engebeli, dik ve dar sokaklarıyla da adeta işkenceye dönüşüyor.

    Yayaların da yürümekte zorlandığı sokaklar, motosiklet ve araç sürücülerine zulüm oluyor.

    Balat ın dik sokakları vatandaşları çileden çıkardı #1

    İBB olumsuz yanıt verdi

    Sık sık kazaların yaşandığı bölgede vatandaşlar, yokuşun trafiğe kapatılması için imza toplayarak İBB'ye başvurdu.

    DHA'nın aktarımına göre; şikayetlerin ardından İBB ise mahalle halkına, 2021 yılının Eylül ayında yokuşun trafiğe kapatılmasının mümkün olmadığını belirten cevap verdi.

    Balat'ın dik sokakları vatandaşları çileden çıkardı VİDEO

    Balat ın dik sokakları vatandaşları çileden çıkardı #2

     

    "İki gün arayla kaza oldu"

    Sancaktar Yokuşu'nda oturan Fethiye Coşkun, hafta sonu sokağın kalabalık olduğunu belirterek, "Araçlar yukarı çıkmak için hızlı şekilde yokuşa giriyor ve insanlara vuruyor. Çocuklar ve insanlar etrafa kaçıyor. Araba trafiğine kapatılıp sadece yaya geçişi olursa daha mantıklı olur. İki gün arayla kaza oldu. Dün motor devrildi, geçtiğimiz pazar günü araba insanlara çarptı." dedi.

    Balat ın dik sokakları vatandaşları çileden çıkardı #3

    "İBB'ye yazdık fakat bir sonuç alamadık"

    Yokuşun ziyaretçi akınına uğradığını belirten mahalle sakini Sefer Özgenrek, "Yoğun bir araç trafiği oluşuyor. Bu trafikten dolayı kazalar yaşanıyor. 2 yıl önce İBB'ye yazdık fakat bir sonuç alamadık, bu kazalardan çok sıkıldık. Buradan sürekli yokuşları çıkmaya çalışan araçlar dolayısıyla sürekli ses kirliliği oluyor, bundan dolayı evlerimizde duramıyoruz. Buranın araç trafiğine kapatılmasını, park yasağının olmasını veya trafik akışının tek yönlü verilmesini istiyoruz. Yakında bir can kaybı olacak." ifadelerini kullandı.

    Balat ın dik sokakları vatandaşları çileden çıkardı #4

    "Dünyanın dört bir yanından gelen insanlarımız var"

    Mahalle sakini Tahir Er, "Yokuşla ilgili imza topladık. Hiçbir fayda göremedik. Sürekli burada olan kazaları gerekli mercilere aktarıyoruz. Sürekli burayla ilgili projeler üretiyoruz deniliyor. Burası turistik bir bölge. Yukarıda 1881 yılında yapılmış tarihi bir binamız var. Oraya görmeye gelen Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlarımız var. Buranın kaldırımları yok. Arabalar park ettiği için aşağıdan ve yukarıdan gelen araçlar buradaki insanları sıkıştırıyorlar. Araç yokuşun aşağısından geldiği zaman korna çalarak hızlı geliyor insanlar kaçışıyor. Çocuklar ve yaşlılar sürekli mağdur oluyor." dedi.

    Balat ın dik sokakları vatandaşları çileden çıkardı #5

    Balat ın dik sokakları vatandaşları çileden çıkardı #6

    Balat ın dik sokakları vatandaşları çileden çıkardı #7

    Balat ın dik sokakları vatandaşları çileden çıkardı #8


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