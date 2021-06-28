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    Balık tutmak içn gittiği Karacaören Barajı'ndan otomobilini çıkardı

    Karacaören Barajı’na balık tutmaya giden Emre Sezer’in park ettiği otomobil, bir süre sonra baraja uçtu. Freni boşalan otomobil, barajdan çekici yardımıyla çıkarıldı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 21:46
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    Balık tutmak içn gittiği Karacaören Barajı'ndan otomobilini çıkardı

    Öğle saatlerinde Isparta-Antalya karayolunun 60. kilometresinde bulunan Karacaören Barajı mevkiinde meydana gelen olayda, baraja balık tutmaya giden Emre Sezer, aracını baraj kenarına park etti.

    EL FRENİ BOŞALAN ARAÇ, HIZLA SULARA GÖMÜLDÜ

    Sürücü balık tutarken, el freni boşalan araç, hızla sulara gömüldü. Aracının barajı uçtuğunu gören Sezer, hemen çekiciyi aradı.

    Isparta'da balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı VİDEO

    YÜZEREK ARACINI KURTARDI

    Çekicinin olay yerine gelmesi ile Sezer yüzerek, baraja girdi ve vincin halatını araca bağladı. Sulara gömülen araç barajdan çıkarılarak, çekiciye yüklendi.

    Balık tutmak içn gittiği Karacaören Barajı ndan otomobilini çıkardı #1

    ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

    Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, sular içinde kalan araçta büyük oranda maddi hasar oluştu. Otomobilin sudan çıkarılma anı ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

    Balık tutmak içn gittiği Karacaören Barajı ndan otomobilini çıkardı #2

    Balık tutmak içn gittiği Karacaören Barajı ndan otomobilini çıkardı #3

    Balık tutmak içn gittiği Karacaören Barajı ndan otomobilini çıkardı #4

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