Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık avlama sezonu başlarken yurdun birçok bölgesinde balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açılmaya başladı.

15 Nisan 2022’de başlayan balık av yasağı bu gece itibariyle sona erdi.

Yurtta birçok ilde balıkçılar av için limanlardan ayrılarak ağlarını denize dökmeye başladılar.

Çanakkale'de yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022-2023 av sezonu için düzenlenen törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin özel bir kent olmasının yanında aynı zamanda balıkçılık kenti olduğunu belirtti.

"Çanakkale’mizde 12 bin balıkçımız var"

Bugün balıkçılar için düzenlenen törende bir araya geldiklerini ifade eden Turan, "Av yasaklarımız bu akşam itibarıyla bitiyor. Besmeleyi çekerek denize açılıyoruz. Çanakkale’miz 671 kilometre sahil uzunluğuyla Türkiye’nin ikinci uzun sahili olan güzel bir ilimiz. Avcılık çeşitliliği bakımından çok örnek bir ilimiz. Birçok deniz ürününün içinde barındırıldığı özel bir ilimiz. Çanakkale’mizde 12 bin balıkçımız var. Ortalama olarak balıkçılarımızın yarısı fiili olarak bu işi yapıyor. 835 adet balıkçı teknemiz var, 23 barınağımız var. 9 tane ihracat yapan 14 tane su ürünleri işletme tesisimiz var. 6 adet midye üretim tesisimiz var. Balıkta da iddialı olan bir ilimiz var. Karabiga karidesimiz var. Tescili yapılan çok özel bir karides, ekonomik değeri çok daha fazla diğerlerine göre. Bu bölgede balıkçılığın artması için yoğun mesaimiz var. Bu sene Çanakkale’mizin göletlerine 1,5 milyon kadar tatlı su balığı bıraktık. Hem denizlerimizde hem de tatlı sularımızda balıkçılığın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Balıkçılar av yasağının kalkmasıyla birlikte "Vira Bismillah" dedi - Video

"Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına olsun"



İzmir'de de 2022-2023 balık av sezonunun öncesinde Güzelbahçe ilçesinde bulunan Yalı Balıkçı Barınağı’nda tören düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, her alanda olduğu gibi balıkçılığa da önemli destekler yapıldığını belirterek, “Bugün 29 balıkçı barınağı, 45 su ürünleri kooperatifinin bulunduğu ilimizde 2021 yılında 1 milyon 435 bin TL’lik yetiştiricilik ürün desteği, 2021 yılında 1 milyon 688 bin TL’lik geleneksek kıyı balıkçılığının kayıt altına alınmasıyla alakalı destek ve 2022 yılında 1 milyon 658 bin TL’lik destek sağlandı. İlimiz genelinde 91’i deniz, 8’i iç su ve 8’i kuluçkahane olmak üzere 107 yetiştiricilik tesisi var. Bu yetiştiricilik üretim miktarı 2021 yılında yaklaşık yüzde 13 artış sağlamış ve 110 bin tona ulaşmış. Yapılacak çok iş var. Vatan bizim, mavi vatan bizim. Bunu en iyi şekilde geliştirerek, tahrip etmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Bu anlamda bugün burada açtığımız sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına olsun” dedi.

Dualar edildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Limanı'nda 2022-2023 sezonu için tören düzenlendi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Yarbay Ömer Harun Özkaynak, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, davetliler ve balıkçıların katıldığı törende Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın yeni sezonun bereketli geçmesi için dua etti.





"Bu yıl Trabzon için çok güzel bir yıl"



Trabzon'da yaklaşık bin tane balıkçı teknesi olduğunu belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Dualar yapıldı. 1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek balıkçılarımızın av sezonu başlamış olacak. Trabzon balıkçılığı ile bilinen bir şehir. Şehrimizde bine yakın irili, ufaklı balıkçı teknemiz mevcut. Bu akşam itibariyle bu teknelerimizin hepsi inşallah sezona başlayacak. Bu yıl Trabzon için çok güzel bir yıl. Herşeyin bol olduğu bir sezonu geçiriyoruz. Turizmde de aynı bollukları yaşadık. Tarımda da aynı bollukları yaşadık. Ben inanıyorum ki inşallah deniz ürünlerinde de, avcılıkta, balıkçılıkta güzel bir sezon geçecek. Allah bereketli kılsın" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek ağları denizle buluşturdu.

Kocaeli'de "Vira Bismillah" dendi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan tekneler, bu gece dolacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Balıkçılar, dualar eşliğinde Marmara Denizi ve Ege Denizi’ne uğurlandı. Ereğli Limanı'nda düzenlenen törende balıkçılar dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

Limana toplanan yüzlerce vatandaş, av sezonu için denize açılan balıkçıları alkışlar ve dualarla yolcu etti. Balıkçılar için sahilde havai fişek gösterisi yapıldı. Ereğli’ye balıkçıları uğurlamaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da anonsla tüm balıkçılara şans diledi.





“Kazançları bol, bahtları açık olsun”

Balıkçıları uğurlamadan önce konuşma yapan Başkan Büyükakın, “Her sene Ağustos bitip Eylül başladığında balıkçılar arasındaki en büyük heyecan bu oluyor. Av yasağı boyunca büyük hazırlıklarla denize hazırlanıyorlar ve bugünü iple çekiyorlar. Bugün de bereket dualarıyla uğurlanıyorlar. Az önce de dualarını edip bereketli bir sezon diledik. Allah bol bereketli bir sezon nasip etsin. Kazançlar bol, bahtları açık olsun” dedi.

"Türkiye'ye bol balık yedireceğiz"

Ordu'da balıkçılar hasret kaldıkları mavi sulara av yasağının kalkması ile bu gece itibarıyla kavuştu. Sezonun başlaması dolayısıyla Fatsa ilçesinde bulunan Yalıköy Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Balıkçıların sağ salim denize açılıp dönmesi için dua edilen törene balıkçıların aileleri katıldı. Fatsalı balıkçılar bu yıl palamut avının çok olacağını söyleyerek Türkiye’ye bol balık yedireceklerini belirtti.





40 yılın en iyi palamut sezonu olacak

Tayfaları ile 7 aylık uzun bir sürecin kendilerini beklediklerini söyleyen Ordulu Balıkçı Mustafa Mollaoğlu, “Tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak vira bismillah dedik. Uzun süren bakımlar sonrası denize açılıyoruz. Yeni sezonda bol balık avlayacağız. Bu yıl verimli bir dönem olacak. 30-40 yıl sonranın en bol palamut avını bu yıl görmeyi umuyoruz. Vatandaşımız balık yesin ve sağlıklı yaşayarak ilaç kullanmasın. Bu yıl palamut şov yapağız, tüm ülkemize duyurulur. Balıkçılık zor meslek ve yedi buçuk ay evimizden ayrılıyoruz. Hava şartları ve fırtına ile mücadele edeceğiz. Ailemizin geçimi için o kötü şartlarda çalışacağız. Vatandaşlarımızdan isteğim bol balık tüketsinler” diye konuştu.

"Türkiye’de avcılığın yüzde 75’i Karadeniz’de yapılmaktadır"



Samsun'da balık sezonu açılış töreninden konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bugün Samsun’da yeni sezona Vira Bismillah diyerek başlıyoruz. 15 Nisan’da başlayan av yasaklarımız bugün itibariyle son buldu. Bakanlığımızın uyguladığı bu yasaklarımızda biliyorsunuz sebeplerimiz vardı. Hem sürdürülebilir balıkçılığın olması hem balıkların ucuz olması hem de bildiğiniz üzere doğal kaynaklarımızın sınırlı olması bu yasakların çıkmasına sebep olarak gösterilebilir. Samsun, Karadeniz Bölgesi’nde 210 kilometre sahil kesimi olan bir ilimizdir. Türkiye’de avcılığın yüzde 75’i Karadeniz’de yapılmaktadır. Türkiye genelinde geçen seneye baktığımızda 300, 350 ton gibi bir avcılık yapılmıştır. Bunun 42 bin 800 tonu sadece Samsun ilimizde yapılmış bulunmaktadır. Bu da baktığımızda çaça, hamsi, palamut, çinekop gibi balıklarımız yer almaktadır.





"Toplamda Samsun’umuza 35 milyon bir girdi sağlanmaktadır"



Biliyorsunuz çaça balığı sofradan çok bir endüstriyel balıktır. Bu balığımız daha çok yetiştiricilikte kullanılan balık yemi, balık unu, balık yağı gibi fabrikalarımıza satışı gerçekleşiyor. Burada hem 42 bin 800 ton avcılıktan aynı zamanda 10 bin 800 tonda yetiştiricilikten balıklarımız vardır. Başta bu yetiştirdiğimiz balıkları ve avcılıktan almış olduğumuz balıkları Japonya, Kore, Çin başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihracatını gerçekleştiriyoruz. Toplamda Samsun’umuza 35 milyon bir girdi sağlanmaktadır. Denizlerimizde toplamda 496 tane teknemiz var. İç sularımıza baktığımızda 121 tane teknemiz var. Bu teknelerimiz 172 tanesi 12 metre üzerinde olan teknelerimizdir. Ben tüm balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

"Yüce Rabbim tüm balıkçı arkadaşlarımızın rızklarını açık eylesin"



Tekirdağlı balıkçılar, av yasağının kalkmasına saatler kala dualar eşliğinde Marmara Denizine açıldı.

Denize açılmadan önce gazetecilere açıklamada bulunan balıkçılar, bu sezon palamuttan çok umutlu olduklarını ifade ederek, vatandaşları bu sezon balığa doyurmak istediklerini belirtti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘’Umudumuz inşallah Rabbim izin verirse bu sabaha karşı bol palamutla dönmek, sizlerin ve Allah’ın gücü ile inşallah sabaha karşı balıkla döneceğiz. Yüce Rabbim tüm balıkçı arkadaşlarımızın rızklarını açık eylesin inşallah. Saat 12’de vira bismillah diyeceğiz’’ dedi.

"Bütün eski reislerimiz balığın bol olacağını öngörüyor"



Rize’de de balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Rize’nin tüm limanlarından denize açılmadan önce eğlenceler düzenleyen balıkçılar havi fişekler ve meşalelerle denize açıldı.

Geçtiğimiz yıl bereketli geçen av sezonunun ardından balıkçılar av yasağının kalkmasıyla bu yıl da devam etmesini umut ediyor.

Sezonun bereketli olmasını umut ettiklerini dile getiren Rizeli balıkçı Erkan Avcı, “Vira Bismillah diyerek balığa çıkacak. Allah inşallah hayırlısını nasip eder. Bu yıl denizimiz çok iyi gözüküyor. İnşallah bereket verir. Bütün eski reislerimiz balığın bol olacağını öngörüyor. Eskilerimiz bizlerden daha tecrübeli tabi. Hayırlısıyla sezonun bereketli geçmesini umut diyoruz” dedi.



