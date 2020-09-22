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    Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

    FETÖ'nün, TSK bünyesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19'u muvazzaf, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 22.09.2020 - 09:05
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    Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

    Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir dahil bazı illerde ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar bulunduğu belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    44 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYONU

    Bunun üzerine, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 19'u muvazzaf, 5'i de TSK ile ilişiği kesilmiş 24 şüpheliye yönelik 21 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Muvazzaf askerlerden birinin yüzbaşı, birinin üsteğmen, 17'sinin astsubay olduğu bildirildi.

    Emniyet güçlerinin başlattığı operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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