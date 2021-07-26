Balıkesir parkına Atatürk silüeti yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk Parkı’na, Mustafa Kemal Atatürk silüeti yapıldı. İçeriden ve dışarıdan görülebilen LED ışıklı Atatürk silüeti, vatandaşlar tarafından beğenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Merkez Altıeylül ilçesinde yer alan Atatürk Parkı’nın girişine, içeriden ve dışarıdan görülebilen 1 buçuk metre yüksekliğindeki kaide üzerine 4 metreye 4 metre boyutlarında LED ışıklı Mustafa Kemal Atatürk silüeti yerleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Türkiye’nin en güzel parkları arasında gösterilen Atatürk Parkımızın adına yaraşır bir şekilde yerleştirilen Atatürk silüeti, Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’e çok yakıştı.” dedi.

“YENİ NESİL DİREKLERLE AYDINLATILDI”

Yaklaşık 100 dönüm üzerine kurulu olan parkta kapsamlı bir şekilde elektrik ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 200 yeni nesil enerji verimli LED armatürlü aydınlatma direğinin montajını tamamladı. Karanlık ve güvenlik zafiyeti bulunan noktalar da dâhil olmak üzere parkın tamamı, yeni nesil direklerle aydınlatılarak vatandaşların güvenle vakit geçirmelerine imkân sağlandı.” diye konuştu.

“YÜZDE 60 TASARRUF EDİLECEK”

Yılmaz, “Atatürk Parkı’nda, yeni nesil enerji verimli LED aydınlatmalar sayesinde elektrik enerjisinden yaklaşık yüzde 60 tasarruf edilecek. Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalar dâhilinde elektrik altyapısının tamamının yenilenerek oluşabilecek arızaların da önüne geçildi.” dedi.