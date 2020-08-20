Balıkesir'de 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza
- İHA
- 20.08.2020 - 19:31
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Altınova Mahallesi'nde SSK Sitesi önünde kurulan pazarın girişinde, 16 Ağustos günü akşam saatlerinde, otomobil ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz, önce Ayvalık, ardından da Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.
Balıkesir'de 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza VİDEO
AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI
Hastanedeki ölüm kalım mücadelesini kaybeden Boz’un organları, ailesinin aldığı kararla bağışlanmıştı.
3 KİŞİYE UMUT OLDU
Boz’un Bursa'ya nakledilen organları 3 hastaya umut oldu.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Boz’un motosikletiyle ilerlerken gece pazarının içinden ana yola aniden çıkan bir otomobile çarptığı görülüyor.
ASKERDEN 3 AY ÖNCE GELMİŞTİ
Utku Boz’un askerden yaklaşık 3 ay önce geldiği ve askerden önce Altınovaspor’da defans oyuncusu olarak futbol oynadığı öğrenildi.
Utku Boz'un cenazesi bugün öğle namazını müteakip Selimiye Orta Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Altınova Mezarlığı'na defnedildi.