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    Balıkesir'de 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza

    Ayvalık ilçesinde motor kazasında hayatını kaybeden Utku Boz toprağa verilirken, organlarını bağışladığı 3 kişiye umut oldu. Kaza anına ilişkin ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 20.08.2020 - 19:31
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    Balıkesir'de 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Altınova Mahallesi'nde SSK Sitesi önünde kurulan pazarın girişinde, 16 Ağustos günü akşam saatlerinde, otomobil ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz, önce Ayvalık, ardından da Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

    Balıkesir'de 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza VİDEO

    AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

    Hastanedeki ölüm kalım mücadelesini kaybeden Boz’un organları, ailesinin aldığı kararla bağışlanmıştı.

    Balıkesir de 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza #1

    3 KİŞİYE UMUT OLDU

    Boz’un Bursa'ya nakledilen organları 3 hastaya umut oldu.
    Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Boz’un motosikletiyle ilerlerken gece pazarının içinden ana yola aniden çıkan bir otomobile çarptığı görülüyor.

    Balıkesir de 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza #2

    ASKERDEN 3 AY ÖNCE GELMİŞTİ

    Utku Boz’un askerden yaklaşık 3 ay önce geldiği ve askerden önce Altınovaspor’da defans oyuncusu olarak futbol oynadığı öğrenildi.

    Utku Boz'un cenazesi bugün öğle namazını müteakip Selimiye Orta Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Altınova Mezarlığı'na defnedildi.

    Balıkesir de 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza #3

    Balıkesir de 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza #4

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