Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
- Deprem, 09.41'de ve yerin 6.84 km derinliğinde meydana geldi.
- Sarsıntı sonrasında henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.
6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti.
Fay hatları üzerinde olan Türkiye'de sıkça sarsıntı kayıtlara geçiyor.
SINDIRGI'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Son zamanlarda sıklıkla afetlerle sallanan Balıkesir'de de bir deprem daha meydana geldi.
Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Deprem AFAD'ın paylaştığı son verilere göre yerin 6.84 km derinliğinde meydana geldi.
Sarsıntının ardından henüz bir olumsuzluk bildirilmedi.