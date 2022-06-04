Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Balıkesir Karesi'de saat 01:13 sıralarında yaşanan 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01:58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

"Gelişmeleri takip ediyoruz"

AFAD Twitter hesabından, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 01.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

"Geçmiş olsun Balıkesir. Karesi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." paylaşımında bulundu.

Bölgede 2 saat içerisinde 30 artçı sarsıntı yaşandığı öğrenildi.

"Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "Merkez üssü Balıkesir Karesi olan ve çevre illerde de hissedilen iki deprem yaşadık. Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok. Tüm ekiplerimiz ile teyakkuz halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim muhafaza etsin" dedi.