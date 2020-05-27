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- Balıkesir'de evinde Hint keneviri üreten şahıs yakalandı
Balıkesir'de evinde Hint keneviri üreten şahıs yakalandı
- İHA
- 27.05.2020 - 15:34
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Hint keneviri üretildiği ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.
ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonda, A.Ç.H. isimli şahsın evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik ekiplerine polis narkotik köpeği Eko'nun eşlik ettiği aramalarda, 19 ayrı saksıya dikilmiş ve özel düzenek ile ev içinde yetiştirilen 19 kök kenevir, 139 gram esrar, 2 adet esrar öğütme aparatı, bir hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek ve aparatlar bulundu.
Özel düzenek ile evinde 'hint keneviri' üretirken yakalandı
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
A.Ç.H. isimli şahıs, gözaltına alındı. A.Ç.H.’nin, emniyetteki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.