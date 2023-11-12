İHA
Balıkesir'de Kazdağları'ndan gelen yağmur sularının etkisiyle köprünün taşıma ayaklarından biri yıkılması üzerine köprü çöktü.
Ölen yada yaralanan yok
Çöküntünün yaşandığı esnada köprü üzerinde herhangi bir taşıtın bulunmaması olası can ve mal kaybını önledi.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma, zabıta, itfaiye ve ekipleri, yolu trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemlerini aldı.
Köprüden geçiş engellendi
Eski Çanakkale - Balıkesir karayolunda bariyer kuran ekipler, araçların ve yayaların köprü üzerinden geçmesine izin vermiyor.
Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamyon ile çökme yaşanan köprünün her iki yöndeki girişine toprak yığarak olası bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış