Balıkesir'de sahte dolarla alışveriş yapan Suriyeli yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sahte dolarla alışveriş yapmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, sahte olduğu belirlenen 10 bin 250 Amerikan dolarına el koydu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Sahilyenice Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.L., üretici N.L.'den 6 bin adet ceviz fidanını 8 bin 500 dolar karşılığında satın alma konusunda anlaştı.

A.L., yanında bulunan dolar ile ödeme yapınca, paraların sahte olmasından şüphelenen üretici jandarma ekiplerine haber verdi.

VERDİĞİ DOLAR SAHTE ÇIKTI

Jandarma tarafından yapılan incelemede A.L., sahte olduğu belirlenen 10 bin 250 Amerikan doları ile yakalandı.

Sahte paralara el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.