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Balıkesir'de sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'de sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir markete giren yavru kedi hem market görevlilerine hem de itfaiyecilere ilginç anlar yaşattı.