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    Balıkesir'de sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

    Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir markete giren yavru kedi hem market görevlilerine hem de itfaiyecilere ilginç anlar yaşattı.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 07:27
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    Balıkesir'de sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

    Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yavru kedi markete girerek marketteki rafların altında dolaşmaya başladı.

    Vatandaşlar ve market görevlileri marketteki kedinin rafların altına sıkıştığını görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler ihbarın ardından markete geldi.

    Balıkesir de sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı #1

    YAVRU KEDİYİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDILAR

    İtfaiye ekipleri adeta seferber olarak küçük kedi yavrusunun sıkıştığı yerden kurtarılması için büyük çaba harcadı.

    Kısa bir süre sonra yavru kediyi sıkıştığı rafın altından kurtaran itfaiye ekipleri vatandaşların takdirini topladı.

    Balıkesir de sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı #2

    HIZLA MARKETTEN ÇIKTI

    Yavru kedi itfaiyecilerin kendisini sıkıştığı yerden kurtarmasının ardından hızla marketten çıkarak gözlerden uzaklaştı.

    Balıkesir de sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı #3

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