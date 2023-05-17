Balıkesir'de yarım saatlik yağmur felç etti Balıkesir'de akşam saatlerinde dolu ile başlayan ve kısa sürede sağanağa dönen yağmurda, yollar göle dönerken bir çok ev ve iş yerini su bastı.

İHA

Balıkesir'de akşam saatlerinde dolu yağışı ile başlayan yağmur kısa sürede sağanak şeklini aldı.

Şehrin caddelerindeki rögarlar yağışın etkisiyle yeterli olmazken, bir çok ev ve iş yerinde su baskını yaşandı.

Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler ve Plevne Mahalleleri'nde etkili olan yağış dolayısı ile polis ekipleri bazı caddelerde ulaşımı durdurdu.

Yarım saatte metrekareye 50 kilograma yakın yağış düştü

Yarım saatlik sürede metrekareye 50 kilograma yakın yağışın düştüğü ifade edilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ekipleri ile sahadaki çalışmaları koordine etti.

"Aşırı yağış olmasından dolayı yoğun bir yağmura maruz kaldık"

Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: