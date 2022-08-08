Balıkesir'in 3 bin nüfuslu Avşa Adası'nda 180 bin kişi tatil yapıyor

Balıkesir'in 3 bin nüfuslu Avşa Adası'nda 180 bin kişi tatil yapıyor

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Avşa Adası'nda otellerde boş oda bulunmadığı belirtildi. Öte yandan bölgede su ihtiyacının, deniz suyunun arıtılması ile karşılandığı belirtildi.

Yazın gelmesiyle sahillerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Yerli ve yabancı turistin rağbet gösterdiği iller arasında Balıkesir de yer aldı.

Şehrin en sevilen bölgelerinden biri olan Avşa Adası'nda nüfus 3 bin 173 iken tatilcilerin gelmesiyle 180 bine ulaştı.

Tatilciler kumsalda konaklıyor

Adada yer bulamayan tatilcilerin, kumsaldaki şezlonglarda ve banklarda konakladığı görüldü.

Tüm otel ve pansiyonların dolu olduğu adada, su ihtiyacının deniz suyunun arıtılması ile elde edilen sudan karşılandığı belirtildi.

İlk tesis Avşa Adası'nda

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, deniz suyunun arıtılarak içme ve kullanma suyuna dönüştürüldüğü ilk tesisin Avşa Adası'nda olduğunu hatırlattı.

Arıtılan deniz suyu yüzde 150 arttı

Aksoy, yoğunluk nedeniyle arıtırılan deniz suyunun yüzde 150 artırıldığını söyledi.

Günlük arıtılan su miktarının 6 bin 500 ton olduğunu ifade eden Aksoy, son yılların kalabalık sezonunu geçirdiklerini de aktardı.

"Adalarımızda boş pansiyon ya da otelimiz yok"

Avşa, Marmara, Ekinlik adalarında bayram yoğunluğunu aratmayan bir kalabalık olduğuna değinen Aksoy, "Esnafımızın yüzü gülüyor. Avşa Adamızın nüfusu şu anda yaklaşık 180 bin civarında. Adalarımızda boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok. Gelen turistler, akşamları plajlarımızda, şezlongların üzerinde konaklıyor. Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetler, en üst seviyede. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Adalarımızdaki en büyük sorun; su problemi. Ancak Avşa Adası'ndaki denizden arıtma tesisimizle kesintiye uğramadan su ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.













