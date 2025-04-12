Balon balığıyla mücadele: Geçen yıl 189 bin 520 balık yakalandı

DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılında başlattığı balon balığı avcılığını teşvik programı çerçevesinde, 2024 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde toplam 373 bin 494 balon balığının avlanmasını sağladı. Akdeniz ve Ege'deki ekosistem için tehdit oluşturan ve hızla çoğalan bu istilacı balık türünün popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla yapılan avcılık faaliyetleri, büyük bir önem taşıyor. Geçen yıl, teşviklerle avlanan 189 bin 520 balon balığı sayesinde, 14 milyon 214 bin yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi.

4 YILDA 28 MİLYON BALON BALIĞI, EKOSİSTEMDEN TEMİZLENDİ

2020’den 2024’e kadar süren bu program kapsamında, yaklaşık 28 milyon balon balığının ekosisteme dahil olmasının önüne geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 yıllarında da balıkçılara bu mücadelede destek vermeye devam edecek. 2025 yılı itibarıyla benekli balon balığı için 25 lira, diğer türler için ise 10 lira destekleme yapılacağı açıklandı.

BİRÇOK SANAYİ KOLUNDA KULLANILIYOR

Balon balığı, sadece ekosistem üzerinde yarattığı tahribat nedeniyle değil, aynı zamanda ilaç, deri ve tekstil sektörlerinde potansiyel bir ekonomik değer taşıması açısından da önemli bir hedef haline gelmiş durumda. Bakanlık, bu balıkların farklı sanayi kollarında kullanılarak ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 Faaliyet Raporu’na göre, son dört yılda avlanan ve ekosisteme girişi engellenen balon balıkları şu şekilde sıralandı:

2020: 46 bin 192 balon balığı avlandı, 3 milyon 464 bin 400 balığın ekosisteme girişi engellendi.

2021: 9 bin 886 balon balığı avlandı, 741 bin 450 balığın ekosisteme girişi engellendi.

2022: 48 bin 193 balon balığı avlandı, 3 milyon 614 bin 475 balığın ekosisteme girişi engellendi.

2023: 79 bin 703 balon balığı avlandı, 5 milyon 977 bin 725 balığın ekosisteme girişi engellendi.

2024: 189 bin 520 balon balığı avlandı, 14 milyon 214 bin balığın ekosisteme girişi engellendi.

BALON BALIĞI AVCILIĞINA UYGULANAN CEZALAR

Ruhsatlı ve uygun donanıma sahip balıkçı tekneleri dışında, balon balığının karaya çıkarılması veya satılması yasak. Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa ihlali yapanlara çeşitli cezalar uyguluyor. İhlallerde uygulanacak cezalar şöyle:

Amatör balıkçılara: 3 bin 770 lira.

Tekne sahiplerine: 5 bin 662 lira.

Ticari balıkçılara, balon balığını izinsiz karaya çıkaranlara: 12 bin 835 lira.

Tekne sahiplerine: 18 bin 880 lira.

Balon balığı satanlara: 37 bin 770 lira.

Balon balığı işleyen tesislere: 75 bin 553 lira.