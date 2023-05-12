Barbaros Hayrettin Paşa Camii bugün ibadete açılıyor İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii bugün ibadete açılacak. Camii, Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camiisi'nden esinlenilerek tasarlandı.

AA

Temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Temmuz 2020'de atılan Barbaros Hayrettin Paşa Camiisi, 18 bin 500 metrekarelik arsada, 7 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi.

Klasik Osmanlı mimarisine sahip

İçerisinde otopark, kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu, çok amaçlı salonların yer aldığı, 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami ibadete açıldığında, bugünden itibaren Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camii'ne kadar olan arterdeki en büyük cami olacak.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ibadete açılacak Barbaros Hayrettin Paşa Camii, klasik Osmanlı mimari özelliklerine sahip.

Ana kubbeye nano teknolojik hat

Ana kubbesinin çapı 24, yüksekliği 44 metre olan yapının 4 minaresinden ikisi 79, ikisi de 92 metre uzunluğunda inşa edildi.

Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'nden esinlenilen caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinden istifade edildi.

Ana kubbe yazısını çevreleyen desenler gemi dümeni şeklinde yapıldı. Kubbe yazısının tam ortasında 16 köşeli pusula yıldızı yer alıyor. Büyük Çamlıca Camii'ndeki ana kubbede olduğu gibi nano teknolojinin kullanıldığı camiide, masif bakır levhalar ile altın ve gümüş renkli malzemeler yer alıyor.

Hattat Ferhat Kurlu tarafından hazırlanan ana kubbenin hat yazısında suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yazıldı.

Camide birçok detay yer alıyor

Tezhip ve süslemeleri Mustafa Çelebi tarafından hazırlanan camiide, süslemelerde denize atıf yapılarak mavi tonlara yer verildi.

Camiinin ana kubbesinin etrafındaki 32 pencerede yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Ayrıca camiinin minarelerinde martı detayları bulunuyor.

Cami akustiğinde Mimar Sinan tekniği

Caminin akustiğinde ise Mimar Sinan'ın buluşu kullandı. Akustik için kubbenin akustiğinde 242 delik açılarak, ses mühendislerinin tavsiyesiyle kimyasallarla dolduruldu.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin "deniz" temalı mavi renkli halıları özel olarak Manisa'da yaptırıldı.

Mihrap, minber ve vaaz kürsüsünün yapımı da tamamlandı. Cami için 13 metre yüksekliğinde mihrap tasarlandı. Mihrabın yüzeyine Bakara Suresi 149. ayet-i kerimesi yazıldı.

Camiye, Allah'ın isimleri olan Esmaül Hüsna'ya atıfta bulunmak için "dalga" formundaki ana avizeye 99 fanus takıldı. Bu sayede caminin kubbelerindeki tezyinatlar daha görülür hale getirildi.

Ana kuşak yazında, Rahman Suresi

Caminin içerisindeki kapıların montajı da tamamlanırken 13 metre boyunda, 5 metre 90 santimetre eninde ana kapı girişe takıldı. Kapı, Selçuklu desenli Rumi bezemeli kündekari tekniğiyle yapıldı.

Levent Camisi Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine, caminin halısının serilerek ibadete hazır hale getirildiğini söyledi.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin en belirgin özelliğinin ismi olduğunu dile getiren Külünk, caminin özelliklerine ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Camimizin bulunduğu yer İstanbul'umuzun Beşiktaş ilçesinin Levent semti. Burası Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerlerinin eğitim alanı. Bu yüzden burasının ismi Levent. Temel atma merasimimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mız buranın ismini Barbaros Hayrettin Paşa Cami diye ilan edince, ondan sonraki süreçte projemizin tamamını Barbaros Hayrettin, yaptığı işler, deniz ve bunlarla ilgili detayları ön plana çıkarıcı bir çalışma yaptık. Ortaya tematik cami diyebileceğimiz bir eser meydana getirmeye gayret ettik. Üzerinde durduğumuz halımızın, okyanus yosunu diyebileceğimiz ve deniz dalgalarını hatırlatan bir desen var."

"700 sene sonra yani 1300'lü yıllarda yapılan bir örnekten yola çıkarak bugüne geldik"

Avizenin, okyanus dalgasının iz düşümü ve üzerinde 99 tane fanusun olduğunu anlatan Külünk, şunları kaydetti:

"Ana kubbe yazımızı, bir gemi dümeninin içerisine yazdık nano teknolojiyle. Tam göbeğinde 16 köşeli kutup yıldızı var. Camimizin ana kuşak yazısına, Rahman Suresi'nin tamamını yazdık. Fakat Nuruosmaniye Camii'den sonra yapılan en önemli örneklerden birisi yazımız konkav. Yani eğik bir yazı. Çok zor bir çalışmayla meydana gelen bir yazı olduğunu söyleyebilirim. Bir başka özellik mihrabımız. 700 sene sonra yani 1300'lü yıllarda yapılan bir örnekten yola çıkarak bugüne geldik. 80 bin parça çininin, yaklaşık 1,5 sene süren projelendirme, tasarım, imalat ve uygulamadan sonra meydana gelen bir projedir. "

600 metrekare çini

Camide 600 metrekarelik alanda yer alan çinilerin, UNESCO tarafından 2009 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilen Mehmet Gürsoy'un çizimleriyle meydana getirildiğini aktaran Külünk, çini çalışmalarının çok modern ancak klasik desen ve motifler kullanılarak, sadece Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne özel olarak hazırlandığını söyledi.

Vitraylarda ve pencerelerde, denize ait unsurların dikkati çekeceğini ifade eden Külünk, minarelerin külahının dibinde bile martı desenlerinin yer aldığını anlattı.

Külünk, Hacı Mehmet Güner'in koordinatörlüğünde yaklaşık 20 kişilik teknik ekibin ve her gün 150-200 kişilik insan gücünün, onlarca atölyenin cami için çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

"En önemli örnek usta Sinan'dır"

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin klasik bir eser olduğunu vurgulayan Külünk, "Klasik eser yapıyorsanız önünüzdeki en önemli örnek usta Sinan'dır. Biz de usta Sinan'ın yolundan giderek ama onun yaptığı işleri kopya ederek değil, cami mimarisine getirdiği oranları dikkate alarak bir çalışma yapmaya gayret ettik. Başardık diyebiliyoruz. Yarın cemaatiyle buluştuğunda neticeyi görmüş olacağız." diye konuştu.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin bir ihtiyaç projesi olduğunu vurgulayan Külünk şöyle dedi: