Bartın'da denize girmek yasaklandı

DHA

Türkiye’nin bir yanı kavruluyor, diğer yanı şiddetli rüzgara maruz kalıyor.

Rekorların yaşandığı bu yılda Bartın’da dikkat çeken bir karar alındı.

Bartın Valiliği, şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı sonrası il genelinde 18 plajda denize girmeyi yasaklandı.

Valilik’ten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz'de denizlerde şiddetli rüzgar ve olası muhtemel yoğun yağış ile nedeniyle Bartın genelindeki 18 plajımızda halkımızın can güvenliği korumak için denizlere girişleri kapatıyoruz.