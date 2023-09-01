Bartın'da yaşlı adamın kafasına yolda yürürken yorgun mermi isabet etti Bartın'da caddede yürürken başına yorgun mermi isabet eden 67 yaşındaki Mustafa Demirci, yaralandı.

DHA

Özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması gibi özel günlerdeki silahlı kutlamalarda 'yorgun mermiler' can kayıpları ile yaralanmalara neden oluyor.

Son 7 yılda yorgun mermi olaylarının en çok yaşandığı Karadeniz Bölgesi'nden yeni bir haber geldi.

Bartın'da dün akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde meydana gelen olayda, caddede yürüyen Mustafa Demirci'nin başına yorgun mermi isabet etti.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumu iyi

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirci'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.