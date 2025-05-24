Bartın'da yüksek sesten durduruldu, ehliyetine el konuldu

İHA

Bartın'da Şadırvan Caddesi'nde yüksek sesle seyreden E.K. idaresindeki 67 ABK 468 plakalı otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine bölgede bulunan bekçiler tarafından aracı durduruldu.

CEZA PUANI SINIRINI AŞTI: EHLİYETİNE 2 AY EL KONULDU

Olay yerine çağrılan trafik polisleri, sürücüye yüksek ses ve standart dışı air süspansiyon gibi nedenlerden para cezası kesti.

Kesilen cezaların ardından şahsın 100 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesine 2 aylığına el konuldu.