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İstanbul'da sel sularına kapılan iki kişi hayatını kaybetti Abone Olun

İstanbul'da sel sularına kapılan iki kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sağanak yağmur sebebiyle sele kapılan iki kişi yaşamını yitirdi. İstanbul Valiliği bölgede çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

ensonhaber.com İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi. Şiddetli yağış sebebiyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle Başakşehir ilçesinde yaşanan su taşkınları hayatı felç etti. Sel sularında iki kişi öldü İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın etkisini kaybettiği belirtilerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin devam ettiği kaydedildi. Valilik, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişi kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Gözden Kaçmasın İstanbul Başakşehir'de sağanak sonrası durumun ciddiyetini gösteren görüntüler Haberin Detayları İstanbul'da kuvvetli sağanak! Başakşehir'de yollar göle döndü Haberin Detayları

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