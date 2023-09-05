İstanbul'da kuvvetli sağanak! Başakşehir'de yollar göle döndü İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'nin uyarıları sonucu beklenen sağanak geldi. Özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde etkili olan yağış sonrası yaşanan su baskınları trafiği ve vatandaşları olumsuz etkiledi.

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ensonhaber.com

Türkiye, eylül ayıyla birlikte sonbaharın etkisi altına girerken kavurucu sıcaklar da yavaş yavaş etkisini yitiriyor.

Cuma gününden itibaren başlayan bahar yağmurları, bazı bölgelerde şiddetli sağanak olarak görülüyor..

Öyle ki yurdun batı kısmında etkili olan sağanak sonrası Kırklareli, Çanakkale gibi illerde sel felaketi yaşandı..

İstanbul'da yolda göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarılar sonucu İstanbul'da beklenen sağanak etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen yağış sonrası yollar göle döndü.

Başakşehir Metrosu'na su bastı

Özellikle Başakşehir'de metroyu su bastı, araçlar yaşanan su baskınları nedeniyle yollarda mahsur kaldı.

2 durak kapatıldı

Su baskını nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının 2 durağı kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Turgut Özal ve Siteler istasyonlarımız kapatılmıştır.

Kütüphanede mahsur kalanlar kurtarıldı

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde öğrenciler, sel nedeniyle mahsur kaldı. Başakşehir Belediye Başkanı, mahsur kalan tüm vatandaşların kurtarıldığını duyurdu.

Arnavutköy'de de iş yerleri ve evleri su bastı

Arnavutköy'de sağanak nedeniyle birçok sokak iş yerleri ve evleri su bastı. Bazı ev eşyaları sokakta suya kapılırken bazı araçlar ise yolda kaldı. Evlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalışıyor.

Bazı evleri su basması nedeniyle de itfaiye ekipleri mahsur kalma ihbarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece'de de bazı otomobiller suya gömüldü.

Vali Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Başakşehir ve Arnavutköy'de yaşanan kuvvetli sağanakla ilgili açıklamada bulundu.

Motor kurye gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması gerektiğini rica eden Vali Gül, şu ifadeleri kullandı: