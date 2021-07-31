Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen selde bazı araçlar ile evler ve ahırlar zarar görürken, sele kapılan bir genç kız son anda kurtarıldı.

Van'ın Başkale ilçesi ve çevresinde öğlen saatlerinde etkili olan sağnak, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan 80 haneli Esenyamaç mahallesinde sele neden oldu.

SEL SULARI 6 EVİ YIKTI

Yaklaşık yarım saat süren sağnak yağışın ardından gelen sel suları, Esenyamaç mahallesinde 5, Onikidere mezrasında ise 1 evin yıkılmasına neden oldu.

Başkale'de sel felaketi-Video

GENÇ KIZ SON ANDA KURTARILDI

Evinin önünde duran Kader Yurtseven'in(22) ise sel sularına kapanmasına neden oldu. Çevredekilerin müdahalesi ile Yurtseven son anda kurtarıldı. Ölüm tehlikesi atlatan Yurtseven'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, HAYVANLAR TELEF OLDU

Bir minibüsü sürükleyip, ahırlara büyük zarar veren ve 2 büyükbaş hayvanın ölmesine neden olan selin ardından, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da Esenyamaç mahallesine gelerek incelemelerde bulundu.

MAĞDURLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Vatandaşlarla konuşan Solak, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini, zarar tespit çalışmalarına hemen başlayacaklarını, mağdur olan vatandaşların ise yurtlara yerleştirileceğini belirtti.

AFET EKİPLERİ BÖLGEDE

Kaymakam Solak, mahalledeki incelemelerin sürdürürken, UMKE, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri ise bölgede çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bölgedeki sağanak yağışların çarşamba gününden beri etkili olduğunu belirten valilik, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Yaşanan sel olaylarında can kaybının olmadığının da belirtildiği yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Kara Yolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesi'ne ait ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."