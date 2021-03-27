Batı Karadeniz bağlantı yolunda çökme meydana geldi

Çökme meydana gelen Düzce-Zonguldak arası Batı Karadeniz bağlantı yolunda meydana gelen hasar, drone ile havadan görüntülendi.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda heyelan nedeni ile çökme meydana geldi.

Çiçekpınar köyü yakınlarında gerçekleşen olayda, yol iki yönlü trafiğe kapatıldı. Yolda meydana gelen çökme, drone ile havadan görüntülendi.

TEKNİK HEYET GÖNDERİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü, bölgeye teknik heyet gönderdi.

Ekipler, 85 metrelik bölümünde çökme meydana gelen yolda inceleme yaptı.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Karayolları ekipleri alternatif yol oluşturmak için çalışmaları sürdürürken, jandarma ekipleri Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem aldı.

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendirildi.

VALİ AÇIKLAMASI

Düzce Valisi Cevdet Atay, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Atay, "Karayolları Genel Müdür yardımcımızla konuştuk. Çöken yolun kenarına geçici servis yolu yapılacak. Tahmini yolun yapılması 4 gün sürecek. Daha sonra da kalıcı yol çalışmalarına başlanacak. Önemli bir yol güzergahı, o yüzden hızlı bir şekilde çalışmalar devam edecek. Ankara ve Zonguldak'ı birbirine bağlayan bir yol ve turizm açısından önemli bir yol. Karayolları da bu konuda hızlı bir şekilde adımlarını attı ve atmaya da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Heyelan ve çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı VİDEO