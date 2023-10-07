Batman-Hasankeyf karayolunda feci kaza: 7 yaralı Batman-Hasankeyf karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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İHA

Batman-Hasankeyf karayolunda Hasankeyf’ten gelmekte olan 58 FV 272 plakalı otomobil ile 52 ZA 464 plakalı otomobil Kılıç köyü mevkiinde çarpıştı.

Kazada 7 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin lastikleri yerinden çıkarken otomobil refüjün üzerine çıktı. Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tedavi altındalar

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)