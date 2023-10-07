İHA

Batman-Hasankeyf karayolunda Hasankeyf’ten gelmekte olan 58 FV 272 plakalı otomobil ile 52 ZA 464 plakalı otomobil Kılıç köyü mevkiinde çarpıştı.

Kazada 7 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin lastikleri yerinden çıkarken otomobil refüjün üzerine çıktı. Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Batman-Hasankeyf karayolunda feci kaza: 7 yaralı

Tedavi altındalar

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)