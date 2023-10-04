Batman'da araç takla attı: 1’i ağır 3 yaralı Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Batman kent merkezi Gültepe Kavşağı'nda, seyir halinde ilerlemekte olan 72 ABA 269 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle 32 ABA 773 plakalı otomobile çarptı.

Yolcu kapıdan dışarı fırladı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çarparken hafif ticari araç takla attı. Takla atan araçtan 1 yolcunun kopan kapıdan dışarı fırladığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altında

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atan araçta sıkışan bir başka yolcuyu araçtan kurtardı.

1’i ağır 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)