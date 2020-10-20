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    Batman'da düğün konvoyu gibi süslenen araçlardan göçmen çıktı

    Süslenerek düğün konvoyu izlenimi verilmeye çalışılan 3 araçta, 16 göçmen yakalandı.
    • AA
    • 20.10.2020 - 17:26
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 17:26
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    Batman'da düğün konvoyu gibi süslenen araçlardan göçmen çıktı

    Batman İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde 3 araçlık bir düğün konvoyunu durdurdu.

    ARAÇLARDAN 16 GÖÇMEN ÇIKTI

    Konvoyda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede 3 araçta 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu tespit etti.

    Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

    Batman da düğün konvoyu gibi süslenen araçlardan göçmen çıktı #1

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