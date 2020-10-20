Batman'da düğün konvoyu gibi süslenen araçlardan göçmen çıktı
Süslenerek düğün konvoyu izlenimi verilmeye çalışılan 3 araçta, 16 göçmen yakalandı.
- AA
- 20.10.2020 - 17:26
- Güncelleme : 20.10.2020 - 17:26
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde 3 araçlık bir düğün konvoyunu durdurdu.
ARAÇLARDAN 16 GÖÇMEN ÇIKTI
Konvoyda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede 3 araçta 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.