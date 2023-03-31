Batman'da muhalefeti tehdit eden şahıs serbest kaldı Batman'da sokak röportajında muhalefete yönelik tehditleri nedeniyle gözaltına alınan şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kafalarını keseceğim"

Batman'da sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında şahıs, muhalefet partilerini kastederek, şunları söyledi:

Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız.

Özür diledi

Şahıs, 2 gün önce de sosyal medyadan paylaşım yaparak herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, öfkeyle bu sözleri kullandığını belirterek özür diledi.