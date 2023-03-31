Batman'da muhalefeti tehdit eden şahıs serbest kaldı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında soruşturma başlattı.
Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Kafalarını keseceğim"
Batman'da sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında şahıs, muhalefet partilerini kastederek, şunları söyledi:
Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız.
Özür diledi
Şahıs, 2 gün önce de sosyal medyadan paylaşım yaparak herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, öfkeyle bu sözleri kullandığını belirterek özür diledi.