Batman'daki Seyit Bilal Türbesi koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı
Her yıl anma etkinliklerinin düzenlendiği türbenin 6-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.
- DHA
- 05.09.2020 - 16:23
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyündeki Seyit Bilal Türbesi'nde her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında anma etkinlikleri düzenleniyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl, türbenin 6-13 Ekim tarihlerinde ziyarete yasaklanmasına karar verdi.
8 GÜN KAPALI OLACAK
Alınan karar doğrultusunda türbe, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak.