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    Batman'daki Seyit Bilal Türbesi koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı

    Her yıl anma etkinliklerinin düzenlendiği türbenin 6-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 16:23
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    Batman'daki Seyit Bilal Türbesi koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı

    Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyündeki Seyit Bilal Türbesi'nde her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında anma etkinlikleri düzenleniyor.

    İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl, türbenin 6-13 Ekim tarihlerinde ziyarete yasaklanmasına karar verdi.

    8 GÜN KAPALI OLACAK

    Alınan karar doğrultusunda türbe, 8 gün ziyaretçilere kapalı olacak.

    Batman daki Seyit Bilal Türbesi koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı #1

    Batman daki Seyit Bilal Türbesi koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı #2

    Batman daki Seyit Bilal Türbesi koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı #3

    Batman daki Seyit Bilal Türbesi koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı #4

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