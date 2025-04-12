Bayburt’ta nisan ayında yoğun kar yağışı
İHA

İlkbaharda Bayburt’ta yaylalara çıkarılan koyun sürüsü kara yakalandı.

Sürü, kar altında kaldı.

KAR VE TİPİ HAYATI ZORLAŞTIRDI

Yağan kar çobanları şaşırtırken koyun sürüsünün kar altında yolculuğu devam etti.

Kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi beyaza büründü.

Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı mevkisinde Karayolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için sürekli kar kürüme çalışması yaptı.

Bazı araç sürücüleri ise güçlükle ilerledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar