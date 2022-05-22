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    Bayraktar Akıncı Azerbaycan'a vardı

    Bayraktar Akıncı Azerbaycan'a vardı

    TEKNOFEST Azerbaycan’da sergilenecek olan Bayraktar Akıncı, üç ülkeyi uçarak geçti, Azerbaycan'a ulaştı.
    • 22.05.2022 - 03:05
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 03:12
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    İki adet Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), TEKNOFEST Azerbaycan'a varmak üzere yola çıkmıştı.

    3 ülkenin üzerinden geçen AKINCI TİHA’lar Azerbaycan'a vardılar.

    Festivale katılmak için 21 Mayıs sabahı Çorlu’dan havalanan ilk Bayraktar AKINCI, Türk hava sahasını geçtikten sonra uçuşa Gürcistan üzerinde devam etti.

    Bayraktar Akıncı Azerbaycan'a vardı - Video

    5 saatte Bakü'ye ulaştılar

    Gürcistan’ı geçtikten sonra Azerbaycan hava sahasına giren AKINCI, yaklaşık 5 saatte Bakü’ye ulaştı. Öğle saatlerinde yola çıkan ikinci AKINCI da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2 bin kilometrelik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi.

    Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar AKINCI TİHA’lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na inerek tarihi yolculuğu tamamladı.

    Bayraktar Akıncı Azerbaycan a vardı #1

    Yaklaşık 2 bin kilometre uçuş yaptı, 3 ülkeyi geçti

    Böylece havacılık tarihimizde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2 bin kilometre kat ederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu.

    Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.

    İHA'nın haberine göre test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart 2022’de gerçekleşen test uçuşunda 40.170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

    Bayraktar Akıncı Azerbaycan a vardı #2

    Operasyonel Görevde

    29 Ağustos 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA’lar hâlihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

    Bayraktar Akıncı Azerbaycan a vardı #3

    Üç ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı

    Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

    İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80’den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

    Bayraktar Akıncı Azerbaycan a vardı #4


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