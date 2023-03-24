Bayrampaşa'da çöken inşaatın istinat duvarı nedeniyle bir bina boşaltıldı

DHA

İstanbul'da yaşanılan olay, vatandaşlara panik yarattı.

Saat 19.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi'nde meydana gelen olayda, yapımına yeni başlanan binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Çaldıran Sokak'ta bulunan 4 katlı bir bina çökme riskine karşı boşaltılarak mühürlendi.

İnşaatı yapan firma, başka bir göçük oluşmaması için kamyonlarla inşaat alanını toprakla doldurdu. İnşaat firması çalışanlarıyla, boşaltılan binada oturanlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tedbir amacıyla boşaltılan binanın, bitişiğindeki bina ile arasında oluşan çatlak dikkat çekti.

Önlem amaçlı boşaltılan bina sakini Osman Altun, yaşadığı korkuyu şu ifadelerle anlattı:

İftar saatine 10 dakika kala bir ses geldi. Bir çatırtı sesi gelmeye başladı. Panikle kendimizi dışarı attık. Dışarı çıktığımızda, bizim yan taraftaki binanın 1 buçuk metre pay bırakması gerekirken, o tarafı da tekrardan kazmış. İstinat duvarı, kuyu temeli, hiçbir şey yok.



Şu anda görüldüğü üzere hafriyat araçlarıyla tekrar toprak doldurmaya çalışıyor. Bu da toprak kaymasını önleyecekmiş. Şu an bizim binada çok detaylı bir inceleme yapmadık. Yani çatlak var mı bilmiyorum. Yani iftara 10 dakika kala dışarı çıktık.



Daha binaya giriş yapmadık. Kontrol edilmesi lazım, böyle baştan sağma işler yapılıyor. Daha yeni 11 ilde büyük bir deprem yaşadık. Büyük bir felaket yaşadık. Ve bu felaketin arifesinde bunları hala yaşayabiliyoruz.