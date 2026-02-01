BDDK borç yapılandırma 2026: İşte başvuru yöntemi ve şartları... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı borcu ve ihtiyaç kredisi yapılandırması için karar aldı. Borçlu vatandaşlar ise hangi şartlar ve vade ile başvuru yapabileceklerini inceliyor. İşte, 2026 Kredi kartı yapılandırma detayları...

Göster Hızlı Özet BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırmak için yeni adımlar attı.

Borçlar, 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak ve başvurular banka şubeleri, mobil bankacılık, internet bankacılığı veya telefon bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları, yüz binlerce vatandaşa ödeme güçlüğü yaşatıyor. Borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, BDDK'nın hayata geçirdiği yapılandırma adımlarını yakından takip ediyor. 30 Ocak 2026 tarihli karar ile kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yeni adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK koordinasyonunda devreye alınan yeni uygulama, vatandaşlara nefes aldırmayı amaçladı. Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma kapsamında sunulan şartlar ve detaylar araştırılıyor. Peki, kredi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Kredi kartı yapılandırma nasıl yapılır? Faiz ve vade bilgiler ile başvuru şartları haberimizde... KREDİ KARTI/KREDİ BORCU YAPILANDIRMA 2026 Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak. Taksit süresi, borç tutarına göre bankaca belirlenecek. Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecek. BAŞVURU YÖNTEMİ Yapılandırma başvurusu, borcun bulunduğu banka üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru kanalları şunlardır: Banka şubeleri: Kimlik ve varsa gelir belgenizle doğrudan şubeye başvurabilirsiniz. Mobil bankacılık: Bankanızın uygulamasından "Yapılandırma" ya da "Borç Transferi" sekmesini kontrol edin. İnternet bankacılığı: Bireysel menülerden kredi kartı yapılandırma bölümüne girerek talep oluşturabilirsiniz. Telefon bankacılığı: Müşteri hizmetlerini arayarak yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz.

