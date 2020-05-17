Belediye başkanı, öğrenciye bilgisayarını verdi

Belediye Başkanı, üniversiteye hazırlanan öğrenciye kendi bilgisayarını verdi ancak yaşanan olaya kurgu diyenlerin sayısı oldukça fazla.

CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci ile arasında geçen diyalog ve görüntü, tartışmalara neden oldu.

Üniversite sınavına hazırlanan ancak bilgisayarı olmadığı için koronavirüs tedbirleri nedeniyle internet üzerinden verilen derslerini takip edemediğini söyleyen lise öğrencisi, belediye başkanına dert yandı.

BAŞKAN KENDİ BİLGİSAYARINI VERDİ

Başkan Kılıç, bilgisayarı olmadığı için derslerinde geri kaldığını söyleyen öğrenciye kendi bilgisayarını hediye etti. Başkan Kılıç'ın jesti üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız teşekkür etti, sınavlarında başarı göstereceğine dair söz verdi.

KURGU DİYENLER OLDU

Ancak sosyal medyada yapılan yorumlarda, olayın kurgu olduğunu savunan kişi sayısı da az değil.

Birçok kullanıcı "Madem bilgisayarınızı veriyorsunuz, neden içini temizlemeyip öylece veriyorsunuz. Hiç mi özel bilginiz yok" diyerek olaya kurgu dedi.

Buca Belediye Başkanı'ndan öğrenciye bilgisayar İZLE