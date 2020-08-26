Benzine 21 kuruş zam
EPGİS, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 21 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
- AA
- 26.08.2020 - 16:31
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin zammını Twitter hesabından duyurdu.
21 KURUŞ ZAM YAPILDI
Yapılan açıklamada, pompa satış fiyatına 21 kuruş zam yapıldığı bildirildi.
EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.