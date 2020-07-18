Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve merkez bankası başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, G20 Maliye Bakanları ve merkez bankası başkanlarıile videokonferans yöntemiyle bir araya geldiklerini açıkladı.

G20 Eylem Planı’nda son durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, koronavirüste ikinci dalga olasılığına karşı ticari işbirliği konusunda atılacak adımlar da ele alındı.

"ULUSLARARASI TİCARET VE İŞBİRLİĞİ"

Albayrak paylaşımında "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir koronavirüs dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." ifadelerine yer verdi.