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    Berat Albayrak'ın Giresun için geçmiş olsun mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır." dedi.
    • AA
    • 23.08.2020 - 14:09
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    Berat Albayrak'ın Giresun için geçmiş olsun mesajı

    Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle 1'i asker 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

    Yaşanan felaketin ardından kayıplara ulaşmak için çalışmalar sürerken yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edildi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da felaket için Giresun halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir mesaj yayınladı.

    "DEVLET TÜM İMKANLARIYLA VATANDAŞIN YANINDA"

    Berat Albayrak paylaşımında, "Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun!" ifadelerine yer verdi.

    Berat Albayrak ın Giresun için geçmiş olsun mesajı #1

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