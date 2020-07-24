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    Berat Albayrak'tan, Ayasofya paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı, "Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih. 'Nasib' dedik, ya Nasib" diye yazdı.
    • DHA
    • 24.07.2020 - 16:29
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    Berat Albayrak'tan, Ayasofya paylaşımı

    Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde, 86 yıl aradan sonra ilk Cuma namazına katılanlar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vardı.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından Ayasofya'nın içinden çektiği ve kendisinin de bulunduğu görüntüleri paylaştı.

    "KALBİMİZDE YASİN, ZİHNİMİZDE FETİH"

    Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik; kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih. 'Nasib' dedik, ya Nasib, elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

    Berat Albayrak'tan, Ayasofya paylaşımı #1

    Berat Albayrak'tan, Ayasofya paylaşımı #2

    Berat Albayrak'tan, Ayasofya paylaşımı #3

    Berat Albayrak'tan, Ayasofya paylaşımı #4

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