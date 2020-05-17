Beşiktaş Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı kaldırıldı

Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı inşaatı sırasında yapısında eğim meydana gelen ve yıkılma tehlikesi olan Beşiktaş'taki Atatürk Anıtı söküldü.

İstanbul Beşiktaş'ta İBB tarafından yapımı sürdürülen Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı çalışmaları, meydanda bulunan Atatürk-Cumhuriyet-Demokrasi Anıtı'nın yapısında eğime neden oldu.

Yıkılma tehlikesi nedeniyle, 19 Mayıs 1999 tarihinde açılan anıt için yıkım kararı alındı.

Bunun üzerine Barbaros Bulvarı'nda bulunan anıtı sökmek için çalışmalara başlandı.

33 metre yüksekliği ve 3 metre çapı bulunan anıtın parça parça sökülerek kaldırıldığı görüldü.

"KALDIRILMA ZORUNLULUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Beşiktaş Belediyesi konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'mızın da bulunduğu alanda sürmekte olan çalışmalar nedeni ile anıtın yapısında eğim meydana geldiği ve yıkılma tehlikesi ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu nedenle anıtımızın çevreye zarar vermeden kaldırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Kazı çalışmaları sonladığında Beşiktaş'ımıza ve İstanbul'umuza yakışır bir Atatürk Anıtının burada tekrar yer alması için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz." denildi.













