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    Beşiktaş'ta mazgal demiri otomobilin yakıt deposunu deldi

    Yerinden çıkan mazgal demiri bir otomobilin yakıt deposunu patlatırken, dökülen 50 litre mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama çalışması yapıldı.
    • DHA
    • 19.07.2020 - 14:26
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    Beşiktaş'ta mazgal demiri otomobilin yakıt deposunu deldi

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Barbaros Bulvarı'nda yerinden çıkan mazgal demir, Caner Taşkın yönetimindeki otomobilin yakıt deposuna saplandı.

    SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN ZOR ANLARI

    Aracın yakıt deposu patlarken yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda bir motosiklet sürücüsü ve üç yayanın yere düşmesinin ardından trafik polisleri ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

    Beşiktaş'ta mazgal demiri otomobilin yakıt deposunu deldi

    DÜŞME ANLARI KAMERADA

    Trafik polisleri, kayganlaşan yolda daha fazla kaza yaşanmaması için sürücülere ve yayalara yavaş geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Kimi sürücü ve yayaların uyarıları dikkate almaması nedeniyle yaşanan düşme anları da kameraya yansıdı.

    Beşiktaş'ta mazgal demiri otomobilin yakıt deposunu deldi #1

    "50 LİTRE MAZOT YOLA DÖKÜLDÜ"

    Otomobilinin deposunu yeni doldurduğunu belirten Caner Taşkın, "Işıkta bekliyorduk, yeşil ışık yandı. Hareket ettik, önümdeki araç geçti. O geçtikten sonra mangal yerinden çıktı benim depoya ok gibi saplandı. Depoyu yeni doldurmuştum, yaklaşık 50 litre mazot yola döküldü. Burada bir aydır çalışma var. Mazgalın etrafı kapatılmamış. Kapatılmayınca da her geçen araç yerinden oynatmış ve sonuç ortada. Mazot nedeniyle kayganlaşan yolda birkaç kişi düştü ama çok şükür yaralanan olmadı." dedi.

    Beşiktaş'ta mazgal demiri otomobilin yakıt deposunu deldi #2

    KUMLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

    Mazotun dökülmesiyle kayganlaşan yolda yapılan kumlama çalışması nedeniyle Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu istikameti bir süre trafiğe kapandı.

    Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

    Beşiktaş'ta mazgal demiri otomobilin yakıt deposunu deldi #3

    Beşiktaş'ta mazgal demiri otomobilin yakıt deposunu deldi #4

    Beşiktaş'ta mazgal demiri otomobilin yakıt deposunu deldi #5

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